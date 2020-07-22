ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Кабмін просять дозволити примусове прибирання танкера Delfi в Одесі

Одеса, Середа 22 липня 2020 13:19
Кабмін просять дозволити примусове прибирання танкера Delfi в Одесі
Фото: танкер Delfi (dumskaya.net)
Автор: Анастасия Рокитна

Восени розпочнеться сезон штормів і тоді судно буде неможливо прибрати

Голова Одеської ОДА Максим Куций звернувся до уряду з проханням визнати ситуацію навколо танкера Delfi надзвичайною. Також він просить надати повноваження Адміністрації морських портів примусово прибрати танкер за спрощеною процедурою.

Про це повідомляє прес-служба ОДА.

За його словами, восени розпочнеться сезон штормів і тоді судно буде неможливо прибрати через погодні умови.

Степанов зазначив, що після проведення операції кошти за підйом і ліквідацію танкера необхідно стягнути з судновласника.

Нагадаємо, водолази навіть намагались полегшити танкер, щоб буксири змогли його підняти.

Зазначимо, затонулий поблизу берегів Одеси танкер Delfi не змогли підняти, дві спроби підняти танкер провалилися.

Раніше повідомлялось, що періодично з затонулого танкеру витікає пальне, що спричиняє забруднення води поблизу міського пляжу та навколо судна.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України танкер
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся