Кабмин просит ВР принять законы по новому этапу децентрализации

Фото: Геннадий Зубко (Виталий Носач/РБК-Украина)

В законах прописаны принципы административно-территориального устройства Украины

Верховная рада должна принять ряд законопроектов о новом этапе децентрализации, которые касаются основ административно-территориального устройства Украины. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины - министр регионального развития Геннадий Зубко во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент РБК-Украина.

Зубко напомнил, что реформа децентрализации была записана в коалиционном соглашении.

"Хотел бы обратить внимание народных депутатов, вместе начата реформа децентрализации еще в декабре 2014 года, которая была записана в коалиционном соглашении... Я думаю, что сегодня мы должны вместе работать над планированием территорий. Поэтому прошу сегодня принять законопроект №6403, прошу принять закон №8051. Это основы административно-территориального устройства Украины", - заявил Зубко.

Напомним, в конце 2018-го Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ подчеркивало, что в Верховной раде зарегистрированы 4 приоритетных законопроекта по новому этапу децентрализации.

Как писало РБК-Украина ранее, Зубко подчеркивал, что закон №6403 "О внесении изменений в закон "О регулировании градостроительной деятельности", который Рада приняла в ноябре 2017 года за основу, открывает ОТО путь управлять своими территориями.

Добавим также, глава Кабмина Владимир Гройсман заявил, что в части децентрализации власти в Украине необходимо внести конституционные изменения.