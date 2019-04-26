ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кабмін просить ВР прийняти закони щодо нового етапу децентралізації

Новини » Політика    26.04.2019 - 14:31
Кабмін просить ВР прийняти закони щодо нового етапу децентралізації
Фото: Геннадій Зубко (Віталій Носач/РБК-Україна)

У законах прописані засади адміністративно-територіального устрою України

Верховна рада має ухвалити низку законопроектів щодо нового етапу децентралізації, які стосуються засад адміністративно-територіального устрою України. Про це заявив віце-прем'єр-міністр України - міністр регіонального розвитку Генадій Зубко під час години запитань до уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Зубко нагадав, що реформа децентралізації була записана в коаліційній угоді.

"Хотів би звернути увагу народних депутатів, разом розпочата реформа децентралізації ще в грудні 2014 року, яка була записана в коаліційній угоді... Я думаю, що сьогодні ми повинні разом працювати над плануванням територій. Тому прошу сьогодні прийняти законопроект №6403, прошу прийняти закон №8051. Це засади адміністративно-територіального устрою України", - заявив Зубко.

Нагадаємо, в кінці 2018-го Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства підкреслювало, що у Верховній раді зареєстровано 4 пріоритетних законопроекти по новому етапу децентралізації.

Як писало РБК-Україна раніше, Зубко підкреслював, що закон №6403 "Про внесення змін до закону "Про регулювання містобудівної діяльності", який Рада прийняла в листопаді 2017 року за основу, відкриває ОТО шлях управляти своїми територіями.

Додамо також, глава Кабміну Володимир Гройсман заявив, що в частині децентралізації влади в Україні необхідно внести конституційні зміни.

Рада розблокує підписання "мовного закону" у травні У Раді створять робочу групу щодо підвищення стипендій студентам
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниГеннадій ЗубкодецентралізаціяВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся