Кабмин просит Раду принять 3 закона для стимулирования развития экономики

В последние недели работы перед досрочными выборами Верховная рада должна принять три закона, которые будут стимулировать развитие экономики страны. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, один из таких проектов - закон о концессиях во втором чтении.

"У нас осталось два месяца послужить народу Украины. Я предлагаю вам поставить в повестку дня и рассмотреть только три законопроекта, которые существенно стимулируют экономическое развитие Украины. Это законопроект "О концессиях" на второе чтение №8125, который полностью реформирует сферу концессионного законодательства", - заявил Кубив.

По его словам, принятие законопроекта позволит Украине эффективно привлечь инвесторов.

"Это законопроект по стимулированию инвестиционной деятельности №8124, который улучшит позиции в рейтинге легкости ведения бизнеса. Это законопроект о канонической декоммунизации №4650, который предусматривает облегчение давления контролирующих органов на бизнес", - добавил он.

Напомним, в начале апреля комитет по вопросам экономической политики рекомендовал Верховной раде принять проект закона №8125 о концессии во втором чтении.

Как писало РБК-Украина ранее, в апреле 2018 года Верховная рада 240 голосами приняла в первом чтении законопроект № 8125 "О концессиях".

Добавим, премьер-министр Украины Владимир Гройсман ранее заявлял, что Кабинет министров поддерживает принятие закона о концессиях.