Кабмін просить у Ради ще понад 300 млрд гривень на 2023 рік: на що витратять гроші

Уряд запропонував Верховній раді збільшити видатки державного бюджету на понад 300 млрд гривень. Відповідний законопроект вже внесли до парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроекту .

Уряд схвалив законопроект про збільшення видатків держбюджету-2023 на 328,5 млрд гривень для фінансування сектору безпеки та оборони та першочергових питань.

Зокрема:

за загальним фондом передбачено 302,6 млрд гривень на сектор безпеки та оборони;

на сектор безпеки та оборони; за спеціальним фондом передбачено 6 млрд гривень для забезпечення реалізації проектів щодо відновлення інфраструктури;

для забезпечення реалізації проектів щодо відновлення інфраструктури; інші видатки - 19,9 млрд гривень, в тому числі 16,5 млрд гривень для підтримки ВПО.

Як пояснили в Міністерстві фінансів, запропоноване збільшення видатків передбачається здійснити шляхом скорочення видатків загального фонду на загальну суму 11,4 млрд гривень та збільшення допомоги ЄС на 26,1 млрд гривень.

На що планується витратити додаткові кошти

Видатки на оборону:

151 млн гривень - на винагороду курсантам системи Міністерства внутрішніх справ,

20,4 млрд гривень - на заробітню плату працівникам Державної прикордонної служби,

39,7 млрд гривень - Національна гвардія України

19 млрд гривень - Національна поліція

195,7 млрд гривень - на Збройні сили України,

13,2 млрд гривень - закупівля і модернізація військової техніки та озброєння ЗСУ,

2 млрд гривень - Державна спеціальна служба транспорту,

4,3 млрд гривень - Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості,

2,5 млрд гривень - Головне управління розвідки,

4,2 млрд гривень - Служба безпеки України,

230,5 млн гривень - Управління державної охорони,

500,7 млн гривень - Служба зовнішньої розвідки,

570,1 млн гривень - Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Видатки на інші потреби:

214 млн гривень - на зарплату в Секретаріат Кабінету міністрів України,

71 млн гривень - зарплата Міністерства закордонних справ,

43 млн гривень - компенсації звільненим з регіональних відділень Фонду державного майна,

2 млн гривень - для Державної служби лікарських засобів,

20 млн гривень - зарплата Міністерству освіти і науки,

15,5 млн гривень - зарплата Міністерство аграрної політики та продовольства,

1,2 млрд гривень - на посольства,

552,8 млн гривень - на підручники на 5-6 класів,

16,5 млрд гривень - на виплати для ВПО,

30,5 млн гривень - оплата комунальних послуг на об’єктів "Укриття" ЧАЕС,

30 млн гривень - Фонд розвитку інновацій,

5,97 млрд гривень - грант ЄС для Мінвідновлення на "швидке відновлення",

37 млн гривень - зарплата в Міністерство фінансів,

91,2 млн гривень - утримання військово полонених,

18,4 - на утримання Києво-печерської лаври,

53,5 млн гривень - обладнання для Інститут травматології у Києві в Національній академії медичних наук,

46,8 млн гривень - на Херсонську ОВА,

315 млн гривень - зарплата Бюро економічної безпеки,

51,7 млн гривень - зарплата в Державній казначейській службі,

185,4 гривні - зарплата в Державну аудиторську службу,

350 млн гривень - Міністерству енергетики на підтримку суб’єктів ПЕК.

Бюджет-2024

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну 5 вересня заявив, що уряд завершує підготовку проекту держбюджету-2024 та подасть його в Раду до 15 вересня.

За його словами, пріоритетом №1, як і цьогоріч, буде сектор безпеки й оборони.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що у 2024 році Україні буде потрібна міжнародна допомога більш ніж на 40 млрд доларів, але вона поки не гарантована.

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