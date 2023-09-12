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Кабмин просит у Рады еще более 300 млрд гривен на 2023 год: на что потратят деньги

Украина, Вторник 12 сентября 2023 19:05
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Кабмин просит у Рады еще более 300 млрд гривен на 2023 год: на что потратят деньги Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Правительство предложило Верховной раде увеличить расходы государственного бюджета более чем на 300 млрд гривен. Соответствующий законопроект уже внесли в парламент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта.

Правительство одобрило законопроект об увеличении расходов госбюджета-2023 на 328,5 млрд гривен для финансирования сектора безопасности и обороны и первоочередных вопросов.

В частности:

  • по общему фонду предусмотрено 302,6 млрд гривен на сектор безопасности и обороны;
  • по специальному фонду предусмотрено 6 млрд гривен для обеспечения реализации проектов по восстановлению инфраструктуры;
  • прочие расходы - 19,9 млрд гривен, в том числе 16,5 млрд гривен для поддержки ВПЛ.

Как пояснили в Министерстве финансов, предложенное увеличение расходов предполагается осуществить путем сокращения расходов общего фонда на общую сумму 11,4 млрд гривен и увеличения помощи ЕС на 26,1 млрд гривен.

На что планируется потратить дополнительные средства

Расходы на оборону:

  • 151 млн гривен - на вознаграждение курсантам системы Министерства внутренних дел,
  • 20,4 млрд гривен - на заработную плату работникам Государственной пограничной службы,
  • 39,7 млрд гривен - Национальная гвардия Украины
  • 19 млрд гривен - Национальная полиция
  • 195,7 млрд гривен - на Вооруженные силы Украины,
  • 13,2 млрд гривен - закупка и модернизация военной техники и вооружения ВСУ,
  • 2 млрд гривен - Государственная специальная служба транспорта,
  • 4,3 млрд гривен - Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности,
  • 2,5 млрд гривен - Главное управление разведки,
  • 4,2 млрд гривен - Служба безопасности Украины,
  • 230,5 млн гривен - Управление государственной охраны,
  • 500,7 млн гривен - Служба внешней разведки,
  • 570,1 млн гривен - Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

Расходы на другие нужды:

  • 214 млн гривен - на зарплату в Секретариат Кабинета министров Украины,
  • 71 млн гривен - зарплата Министерства иностранных дел,
  • 43 млн гривен - компенсации уволенным из региональных отделений Фонда государственного имущества,
  • 2 млн гривен - для Государственной службы лекарственных средств,
  • 20 млн гривен - зарплата Министерству образования и науки,
  • 15,5 млн гривен - зарплата Министерство аграрной политики и продовольствия,
  • 1,2 млрд гривен - на посольства,
  • 552,8 млн гривен - на учебники на 5-6 классы,
  • 16,5 млрд гривен - на выплаты для ВПЛ,
  • 30,5 млн гривен - оплата коммунальных услуг на объектов "Укрытие" ЧАЭС,
  • 30 млн гривен - Фонд развития инноваций,
  • 5,97 млрд гривен - грант ЕС для Минвосстановления на "быстрое восстановление",
  • 37 млн гривен - зарплата в Министерство финансов,
  • 91,2 млн гривен - содержание военно пленных,
  • 18,4 - на содержание Киево-Печерской лавры,
  • 53,5 млн гривен - оборудование для Института травматологии в Киеве в Национальной академии медицинских наук,
  • 46,8 млн гривен - на Херсонскую ОВА,
  • 315 млн гривен - зарплата Бюро экономической безопасности,
  • 51,7 млн гривен - зарплата в Государственной казначейской службе,
  • 185,4 гривны - зарплата в Государственную аудиторскую службу,
  • 350 млн гривен - Министерству энергетики на поддержку субъектов ТЭК.

Бюджет-2024

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина 5 сентября заявил, что правительство завершает подготовку проекта госбюджета-2024 и подаст его в Раду до 15 сентября.

По его словам, приоритетом №1, как и в нынешнем году, будет сектор безопасности и обороны.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что в 2024 году Украине потребуется международная помощь более чем на 40 млрд долларов, но она пока не гарантирована.

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