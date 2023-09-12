Кабмин просит у Рады еще более 300 млрд гривен на 2023 год: на что потратят деньги
Правительство предложило Верховной раде увеличить расходы государственного бюджета более чем на 300 млрд гривен. Соответствующий законопроект уже внесли в парламент.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта.
Правительство одобрило законопроект об увеличении расходов госбюджета-2023 на 328,5 млрд гривен для финансирования сектора безопасности и обороны и первоочередных вопросов.
В частности:
- по общему фонду предусмотрено 302,6 млрд гривен на сектор безопасности и обороны;
- по специальному фонду предусмотрено 6 млрд гривен для обеспечения реализации проектов по восстановлению инфраструктуры;
- прочие расходы - 19,9 млрд гривен, в том числе 16,5 млрд гривен для поддержки ВПЛ.
Как пояснили в Министерстве финансов, предложенное увеличение расходов предполагается осуществить путем сокращения расходов общего фонда на общую сумму 11,4 млрд гривен и увеличения помощи ЕС на 26,1 млрд гривен.
На что планируется потратить дополнительные средства
Расходы на оборону:
- 151 млн гривен - на вознаграждение курсантам системы Министерства внутренних дел,
- 20,4 млрд гривен - на заработную плату работникам Государственной пограничной службы,
- 39,7 млрд гривен - Национальная гвардия Украины
- 19 млрд гривен - Национальная полиция
- 195,7 млрд гривен - на Вооруженные силы Украины,
- 13,2 млрд гривен - закупка и модернизация военной техники и вооружения ВСУ,
- 2 млрд гривен - Государственная специальная служба транспорта,
- 4,3 млрд гривен - Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности,
- 2,5 млрд гривен - Главное управление разведки,
- 4,2 млрд гривен - Служба безопасности Украины,
- 230,5 млн гривен - Управление государственной охраны,
- 500,7 млн гривен - Служба внешней разведки,
- 570,1 млн гривен - Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.
Расходы на другие нужды:
- 214 млн гривен - на зарплату в Секретариат Кабинета министров Украины,
- 71 млн гривен - зарплата Министерства иностранных дел,
- 43 млн гривен - компенсации уволенным из региональных отделений Фонда государственного имущества,
- 2 млн гривен - для Государственной службы лекарственных средств,
- 20 млн гривен - зарплата Министерству образования и науки,
- 15,5 млн гривен - зарплата Министерство аграрной политики и продовольствия,
- 1,2 млрд гривен - на посольства,
- 552,8 млн гривен - на учебники на 5-6 классы,
- 16,5 млрд гривен - на выплаты для ВПЛ,
- 30,5 млн гривен - оплата коммунальных услуг на объектов "Укрытие" ЧАЭС,
- 30 млн гривен - Фонд развития инноваций,
- 5,97 млрд гривен - грант ЕС для Минвосстановления на "быстрое восстановление",
- 37 млн гривен - зарплата в Министерство финансов,
- 91,2 млн гривен - содержание военно пленных,
- 18,4 - на содержание Киево-Печерской лавры,
- 53,5 млн гривен - оборудование для Института травматологии в Киеве в Национальной академии медицинских наук,
- 46,8 млн гривен - на Херсонскую ОВА,
- 315 млн гривен - зарплата Бюро экономической безопасности,
- 51,7 млн гривен - зарплата в Государственной казначейской службе,
- 185,4 гривны - зарплата в Государственную аудиторскую службу,
- 350 млн гривен - Министерству энергетики на поддержку субъектов ТЭК.
Бюджет-2024
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина 5 сентября заявил, что правительство завершает подготовку проекта госбюджета-2024 и подаст его в Раду до 15 сентября.
По его словам, приоритетом №1, как и в нынешнем году, будет сектор безопасности и обороны.
Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что в 2024 году Украине потребуется международная помощь более чем на 40 млрд долларов, но она пока не гарантирована.
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