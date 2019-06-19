Кабмин просит проверить законность переименования проспекта в Харькове

Фото: Владимир Гройсман (Виталий Носач/РБК-Украина)

В частности, Минюст может обратиться к ГПУ

Премьер-министр Владимир Гройсман просит проверить законность возвращения проспекту в Харькове имени советского маршала Георгия Жукова. Об этом он сказал в ходе заседания Кабинета министров.

Так, премьер попросил подготовить соответствующее обращение Кабмина к городскому совету Харькова и правоохранителям.

"Я прошу подготовить такое обращение от правительства, в том числе с юридическими аспектами. Закон есть закон", - отметил Гройсман.

Министр юстиции Петр Петренко добавил, что Кабмин может обратиться к местному совету как субъекту самоуправления по поводу недопущения нарушения закона. Кроме того, по словам главы Минюста, правительство может обратиться к правоохранительным органам с требованием проверки законности принятого решения, например, к Генеральной прокуратуре.

Напомним, на сессии Харьковского горсовета было принято решение о возвращении проспекту в Харькове имени маршала Жукова. "За" проголосовали 59 депутатов.

Таким образом, проспект Петра Григоренко обратно переименован в проспект Маршала Жукова. По словам мэра Харькова Геннадия Кернеса, имя Григоренко присвоено новой улице, которая идет от Рымарской до Клочковской.

Как писало РБК-Украина ранее, в Харькове 2 июня на проспекте Григоренко активисты снесли бюст маршала Жукова, в связи с чем полиция открыла уголовное дело. Затем правоохранители провели обыски у двух активистов по делу, открытому после сноса памятника маршалу Жукову на акции 2 июня. В ходе обыска один из принимавших в нем участие правоохранителей заявил, что полиция ищет орудия, с помощью которых сносился монумент.

Отметим также, президент Владимир Зеленский просил мэра Харькова Геннадия Кернеса разобраться в ситуации со сносом бюста маршала Георгия Жукова.