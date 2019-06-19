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Кабмін просить перевірити законність перейменування проспекту в Харкові

Новини » Політика    19.06.2019 - 14:09
Кабмін просить перевірити законність перейменування проспекту в Харкові
Фото: Володимир Гройсман (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зокрема, Мін'юст може звернутися до ГПУ

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман просить перевірити законність повернення проспекту у Харкові імені радянського маршала Георгія Жукова. Про це він сказав у ході засідання Кабінету міністрів.

Так, прем'єр попросив підготувати відповідне звернення Кабміну до міської ради Харкова і правоохоронців.

"Я прошу підготувати таке звернення від уряду, в тому числі з юридичними аспектами. Закон є закон", - зазначив Гройсман.

Міністр юстиції Петро Петренко додав, що Кабмін може звернутися до місцевої ради як суб’єкта самоврядування щодо недопущення порушення закону. Крім того, за словами очільника Мін'юсту, уряд може звернутися до правоохоронних органів з вимогою перевірки законність ухваленого рішення, наприклад, до Генеральної прокуратури.

Нагадаємо, на сесії Харківської міськради було прийнято рішення про повернення проспекту в Харкові імені маршала Жукова. "За" проголосували 59 депутатів.

Таким чином, проспект Петра Григоренка назад перейменовано на проспект Маршала Жукова. За словами мера Харкова Геннадія Кернеса, ім'я Григоренка присвоєно новій вулиці, яка йде від Римарській до Клочківській.

Як писало РБК-Україна раніше, в Харкові 2 червня на проспекті Григоренка активісти знесли бюст маршала Жукова, у зв'язку з чим поліція відкрила кримінальну справу. Потім правоохоронці провели обшуки у двох активістів у справі, відкритій після знесення пам'ятника маршалу Жукову на акції 2 червня. У ході обшуку один з правоохоронців заявив, що поліція шукає знаряддя, за допомогою яких зносився монумент.

Відзначимо також, президент Володимир Зеленський просив мера Харкова Геннадія Кернеса розібратися у ситуації зі знесенням бюста маршала Георгія Жукова.

У Харкові скандальному проспекту повернули ім'я Жукова Поліція Харкова підтвердила обшуки через знесення пам'ятника Жукову
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