Кабмин просит принять закон о направлении 2 млрд гривен на развитие малого бизнеса

Кабинет министров Украины просит Верховную раду принять во втором чтении закон о направлении 2 млрд гривен на фонд развития предпринимательства. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба, передает корреспондент РБК-Украина.

В Кабмине отметили, что закон следует принять как можно быстрее.

"По поводу упомянутого сегодня уже законопроекта о создании фонда развития предпринимательства, желательно, чтобы законопроект был принят как можно быстрее, и мы будем благодарны парламенту за это. Здесь каждый день имеет значение", - заявил Кулеба.

Также в правительстве призвали Раду принять закон о полном общем среднем образовании.

"Мы видим, что не включен в повестку дня проект закона о полном общем среднем образовании и понимаем почему. Надеемся, что закон будет принят в ближайшее время, учитывая его важность", - добавил он.

Напомним, ВР планирует направить 2 млрд гривен на развитие малого бизнеса в Украине. Нардепы в конце декабря поддержали соответствующий проект закона № 2589 "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год" о Фонде развития предпринимательства" за основу в первом чтении. За него проголосовали 275 нардепов.

Как писало РБК-Украина ранее, Кабинет министров готовит к запуску программу по поддержке микро- и малого предпринимательства, которая начнет свою работу с 1 февраля 2020 года, а объем кредита составит 1,5 млн грн на 5 лет.