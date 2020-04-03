Кабмин просит банки предоставлять пенсионерам информподдержку на время карантина

В Кабинете министров просят банки предоставлять пенсионерам информационную поддержку на время карантина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

На сайте ведомства опубликовано открытое письмо-обращение главы Минсоцполитики Марины Лазебная к руководителям уполномоченных банков, через которые производится выплата пенсий, денежной помощи.

Министр призывает банки:

информировать клиентов, которые являются получателями пенсий, денежной помощи через текущие счета в банке, о том, что они должны придерживаться установленных правил карантина и не выходить из дома без необходимости;

информировать своих клиентов, в частности, путем отправки смс-сообщений, о работе систем дистанционного обслуживания и возможности дистанционного платы за товары и услуги, в том числе жилищно-коммунальные, не выходя из дома;

предоставлять получателям пенсий, денежной помощи информационную поддержку в проведении дистанционной оплаты жилищно-коммунальных услуг;

способствовать распространению практики безналичных / электронных расчетов среди получателей пенсий и денежной помощи.

Подчеркивается, что министерство и Пенсионный фонд готовы присоединиться к сотрудничеству с указанных инициатив.

Напомним, Кабинет министров на время карантина в Украине приказал всем пенсионерам находиться на самоизоляции.

Как писало РБК-Украина ранее, сегодня Кабинет министров усилил карантин в Украине, запретив, в частности, находиться на улице без документов, удостоверяющих личность, а также в общественных местах без защитных масок.