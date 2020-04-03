ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин просит банки предоставлять пенсионерам информподдержку на время карантина

Новости » Коронавирус     03.04.2020 - 18:18
Кабмин просит банки предоставлять пенсионерам информподдержку на время карантина
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Минсоцполитики просит банки содействовать распространению безналичных расчетов среди пенсионеров

В Кабинете министров просят банки предоставлять пенсионерам информационную поддержку на время карантина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

На сайте ведомства опубликовано открытое письмо-обращение главы Минсоцполитики Марины Лазебная к руководителям уполномоченных банков, через которые производится выплата пенсий, денежной помощи.

Министр призывает банки:

  • информировать клиентов, которые являются получателями пенсий, денежной помощи через текущие счета в банке, о том, что они должны придерживаться установленных правил карантина и не выходить из дома без необходимости;
  • информировать своих клиентов, в частности, путем отправки смс-сообщений, о работе систем дистанционного обслуживания и возможности дистанционного платы за товары и услуги, в том числе жилищно-коммунальные, не выходя из дома;
  • предоставлять получателям пенсий, денежной помощи информационную поддержку в проведении дистанционной оплаты жилищно-коммунальных услуг;
  • способствовать распространению практики безналичных / электронных расчетов среди получателей пенсий и денежной помощи.

Подчеркивается, что министерство и Пенсионный фонд готовы присоединиться к сотрудничеству с указанных инициатив.

Напомним, Кабинет министров на время карантина в Украине приказал всем пенсионерам находиться на самоизоляции.

Как писало РБК-Украина ранее, сегодня Кабинет министров усилил карантин в Украине, запретив, в частности, находиться на улице без документов, удостоверяющих личность, а также в общественных местах без защитных масок.

Работающим пенсионерам повысили выплаты Кабмин предписал пенсионерам находиться на самоизоляции
Новости Украины карантинМинистерство социальной политикипенсионеры
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь