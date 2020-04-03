Кабмин просит банки предоставлять пенсионерам информподдержку на время карантина

Минсоцполитики просит банки содействовать распространению безналичных расчетов среди пенсионеров
В Кабинете министров просят банки предоставлять пенсионерам информационную поддержку на время карантина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
На сайте ведомства опубликовано открытое письмо-обращение главы Минсоцполитики Марины Лазебная к руководителям уполномоченных банков, через которые производится выплата пенсий, денежной помощи.
Министр призывает банки:
Подчеркивается, что министерство и Пенсионный фонд готовы присоединиться к сотрудничеству с указанных инициатив.
Напомним, Кабинет министров на время карантина в Украине приказал всем пенсионерам находиться на самоизоляции.
Как писало РБК-Украина ранее, сегодня Кабинет министров усилил карантин в Украине, запретив, в частности, находиться на улице без документов, удостоверяющих личность, а также в общественных местах без защитных масок.