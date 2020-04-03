Кабмін просить банки надавати пенсіонерам інформаційну підтримку на час карантину

Мінсоцполітики просить банки сприяти поширенню безготівкових розрахунків серед пенсіонерів
У Кабінеті міністрів просять банки надавати пенсіонерам інформаційну підтримку на час карантину. Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.
На сайті відомства опублікований відкритий лист-звернення глави Мінсоцполітики Марини Лазебної до керівників уповноважених банків, через які проводиться виплата пенсій, грошової допомоги.
Міністр закликає банки:
Підкреслюється, що міністерство та Пенсійний фонд готові долучитися до співпраці із зазначених ініціатив.
Нагадаємо, Кабінет міністрів на час карантину в Україні наказав усім пенсіонерам перебувати на самоізоляції.
Як писало РБК-Україна раніше, сьогодні Кабінет міністрів посилив карантин в Україні, заборонивши, зокрема, перебувати на вулиці без документів, що засвідчують особу, а також у громадських місцях без захисних масок.