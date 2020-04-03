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Кабмін просить банки надавати пенсіонерам інформаційну підтримку на час карантину

Новини » Коронавірус     03.04.2020 - 18:18
Кабмін просить банки надавати пенсіонерам інформаційну підтримку на час карантину
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Мінсоцполітики просить банки сприяти поширенню безготівкових розрахунків серед пенсіонерів

У Кабінеті міністрів просять банки надавати пенсіонерам інформаційну підтримку на час карантину. Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.

На сайті відомства опублікований відкритий лист-звернення глави Мінсоцполітики Марини Лазебної до керівників уповноважених банків, через які проводиться виплата пенсій, грошової допомоги.

Міністр закликає банки:

  • інформувати клієнтів, які є одержувачами пенсій, грошової допомоги через поточні рахунки в банку, про те, що вони повинні дотримуватись установлених правил карантину та не виходити з дому без нагальної потреби;
  • інформувати своїх клієнтів, зокрема, шляхом надсилання смс-повідомлень, про роботу систем дистанційного обслуговування та можливості дистанційної плати за товари і послуги, в тому числі житлово-комунальні, не виходячи з дому;
  • надавати одержувачам пенсій, грошової допомоги інформаційну підтримку у проведенні дистанційної оплати житлово-комунальних послуг;
  • сприяти поширенню практики безготівкових/електронних розрахунків серед одержувачів пенсій та грошової допомоги.

Підкреслюється, що міністерство та Пенсійний фонд готові долучитися до співпраці із зазначених ініціатив.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на час карантину в Україні наказав усім пенсіонерам перебувати на самоізоляції.

Як писало РБК-Україна раніше, сьогодні Кабінет міністрів посилив карантин в Україні, заборонивши, зокрема, перебувати на вулиці без документів, що засвідчують особу, а також у громадських місцях без захисних масок.

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