Кабмін пропонує створити військові адміністрації в Криму: навіщо це потрібно

Як зазначається в пояснювальній записці, відповідно до українського законодавства, Автономна республіка Крим та місто Севастополь є тимчасово окупованими Російською Федерацією з 20 лютого 2014 року.

Кабмін нагадує, що звільнення усіх територій України та відновлення повної лінії державного кордону як на суші, так і на морі за словами президента, верховного головнокомандувача Володимира Зеленського, є стратегічним пріоритетом сил оборони України в протидії збройній агресії РФ.

Не визнаючи тимчасову окупацію РФ частини території України, пропонується внести зміни до закону "Про правовий режим воєнного стану" в частині створення військових адміністрацій на території АРК та міста Севастополі та наділення їх відповідними повноваженнями з метою виконання функцій держави.

Таким чином, буде створений відповідний механізм відновлення публічної влади на тимчасово окупованих РФ територіях.

При цьому, датою припинення повноважень органів державної влади (і голів місцевих державних адміністрацій, і працівників адміністрацій, і посадових осіб органів місцевого самоврядування та інших) внаслідок тимчасової окупації визначено 27 лютого 2014 року.

Що таке ВДА

Військові державні адміністрації (ВДA) - це тимчасові органи державної влади, які створюються на територіях України, де введено воєнний стан. Їх діяльність регламентується законом України "Про правовий режим воєнного стану".

Основні завдання ВДА:

Забезпечення дії Конституції та законів України;

Забезпечення разом із військовим командуванням здійснення заходів правового режиму воєнного стану;

Здійснення оборони, цивільного захисту, громадської безпеки і порядку;

Охорона прав, свобод і законних інтересів громадян;

Забезпечення життєдіяльності населення.

ВДА мають право:

Приймати рішення, що мають обов'язкову силу на відповідній території;

Видавати розпорядження, накази та інструкції;

Створювати тимчасові органи виконавчої влади;

Залучати до виконання своїх завдань підприємства, установи, організації та громадян;

Використовувати матеріально-технічні та фінансові ресурси, що знаходяться на відповідній території.

Склад ВДА:

Керівник ВДА (призначається президентом України);

Заступники керівника ВДА;

Члени ВДА (представники військового командування, органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських об'єднань).

ВДА діють до припинення воєнного стану на відповідній території.

Відмінність ВДА від військово-цивільних адміністрацій (ВЦА):

ВДА створюються лише на період воєнного стану, а ВЦА можуть створюватися і в інших випадках, передбачених законом;

ВДА мають ширші повноваження, ніж ВЦА;

До складу ВДА входять представники військового командування, а до складу ВЦА - ні.

Станом на 6 березня 2024 року ВДА діють на території всієї України.

Ставлення українців до звільнення Криму

За даними опитування Центру Разумкова, станом на кінець січня 2024 року 85% опитаних вірять у перемогу України у війні з Росією. При цьому 13% визнають перемогою відновлення статус-кво станом на 23 лютого 2022 року, 7% - вигнання російських військ з усієї території України, крім окупованого Криму, а 4% - припинення війни, навіть якщо російська армія залишиться на територіях, захоплених у внаслідок повномасштабного вторгнення (після 24 лютого 2022 року).

За даними опитування КМІС, станом на початок лютого 2024 року переважна більшість українців (65%) вірять, що війна завершиться поверненням під контроль України всіх територій, включаючи Донбас та Крим.