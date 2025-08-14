ua en ru
Кабмін пропонує ратифікувати угоду про вільну торгівлю з Туреччиною

Четвер 14 серпня 2025 00:29
Кабмін пропонує ратифікувати угоду про вільну торгівлю з Туреччиною Фото: уряд рекомендував Верховній Раді затвердити Угоду про створення ЗВТ України й Туреччини (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Кабінет міністрів схвалив проект Закону "Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Турецької Республіки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду в парламенті Тараса Мельничука в Telegram.

Документ пропонує ратифікувати Угоду про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Турецької Республіки, що була укладена 03.02.2022.

Мельничук зазначив, що реалізація Угоди:

  • сприятиме подальшому розвитку двостороннього торговельно-економічного співробітництва між країнами;
  • дозволить вітчизняним товаровиробникам отримати переваги від лібералізації ринків товарів і послуг Турецької Республіки;
  • відкриє можливості для українського бізнесу як для розширення ринків збуту, так і для розвитку й модернізації власного виробництва.

Нагадаємо, Угода про вільну торгівлю між урядами України і Туреччини була підписана 3 лютого 2022 року в Києві. На церемонії були присутні президенти Володимир Зеленський і Реджеп Таїп Ердоган.

Угода передбачає взаємне поетапне скасування країнами ввізних мит для промислових та сільськогосподарських товарів.

У травні 2024 року Кабінет міністрів схвалив документ і подав його до Верховної Ради.

