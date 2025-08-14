Кабмин предлагает ратифицировать соглашение о свободной торговле с Турцией

Кабинет министров одобрил проект Закона "О ратификации Соглашения о свободной торговле между Правительством Украины и Правительством Турецкой Республики".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука в Telegram.

Документ предлагает ратифицировать Соглашение о свободной торговле между Правительством Украины и Правительством Турецкой Республики, которое было заключено 03.02.2022.

Напомним, Соглашение о свободной торговле между правительствами Украины и Турции было подписано 3 февраля 2022 года в Киеве. На церемонии присутствовали президенты Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган.

Соглашение предусматривает взаимную поэтапную отмену странами ввозных пошлин для промышленных и сельскохозяйственных товаров.

В мае 2024 года Кабинет министров одобрил документ и подал его в Верховную Раду.