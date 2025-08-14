ua en ru
Кабмин предлагает ратифицировать соглашение о свободной торговле с Турцией

Четверг 14 августа 2025 00:29
Кабмин предлагает ратифицировать соглашение о свободной торговле с Турцией Фото: правительство рекомендовало Верховной Раде утвердить Соглашение о создании ЗСТ Украины и Турции (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Кабинет министров одобрил проект Закона "О ратификации Соглашения о свободной торговле между Правительством Украины и Правительством Турецкой Республики".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука в Telegram.

Документ предлагает ратифицировать Соглашение о свободной торговле между Правительством Украины и Правительством Турецкой Республики, которое было заключено 03.02.2022.

Мельничук отметил, что реализация Соглашения:

  • будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества между странами;
  • позволит отечественным товаропроизводителям получить преимущества от либерализации рынков товаров и услуг Турецкой Республики;
  • откроет возможности для украинского бизнеса как для расширения рынков сбыта, так и для развития и модернизации собственного производства.

Напомним, Соглашение о свободной торговле между правительствами Украины и Турции было подписано 3 февраля 2022 года в Киеве. На церемонии присутствовали президенты Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган.

Соглашение предусматривает взаимную поэтапную отмену странами ввозных пошлин для промышленных и сельскохозяйственных товаров.

В мае 2024 года Кабинет министров одобрил документ и подал его в Верховную Раду.

