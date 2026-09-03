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Кабмін пропонує дозволити роботу всього метро в Києві під час "жовтої" тривоги

22:45 03.09.2026 Чт
2 хв
В Кабміні змінили підходи через нову тактику ворога
aimg Сергій Козачук
Кабмін пропонує дозволити роботу всього метро в Києві під час "жовтої" тривоги Фото: Кабмін пропонує дозволити роботу метро в Києві під час тривоги (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

В Україні рекомендують забезпечити повноцінну роботу київського метро під час жовтого рівня тривоги та за потреби збільшувати кількість наземного транспорту.

Про це заявив премʼєр-міністр України Сергій Корецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Як працюватиме транспорт

За словами Корецького, під час жовтого рівня небезпеки у Києві має бути забезпечено повноцінний рух метрополітену.

Крім того, за потреби влада збільшуватиме кількість наземного громадського транспорту.

Це дозволить громадянам безперешкодно діставатися до роботи, лікарень та станцій метро.

Новий розподіл тривог

Уряд ухвалив ці рішення для адаптації держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак.

Зокрема, в Україні запроваджують розподіл повітряних тривог за ступенем небезпеки:

Жовтий рівень - оголошується під час атаки ворожих безпілотників;

Червоний рівень - вводиться у разі підвищеної загрози ракетного або комбінованого удару.

Нові рішення Кабміну щодо тривог та бізнесу

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України затвердив нові правила реагування на повітряні загрози, запровадивши "жовтий" та "червоний" рівні небезпеки.

Зміни покликані адаптувати роботу інфраструктури, бізнесу та державних органів до актуальних викликів ворожих атак.

Паралельно в країні запускають цілодобовий режим роботи обласних військових адміністрацій.

Окрім цього, створюються спеціальні робочі групи, які допомагатимуть українському бізнесу терміново переносити склади у безпечні місця для децентралізації та збереження продукції.

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