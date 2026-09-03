Кабмін пропонує дозволити роботу всього метро в Києві під час "жовтої" тривоги

Фото: Кабмін пропонує дозволити роботу метро в Києві під час тривоги (Getty Images)

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В Україні рекомендують забезпечити повноцінну роботу київського метро під час жовтого рівня тривоги та за потреби збільшувати кількість наземного транспорту.

Про це заявив премʼєр-міністр України Сергій Корецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Як працюватиме транспорт За словами Корецького, під час жовтого рівня небезпеки у Києві має бути забезпечено повноцінний рух метрополітену. Крім того, за потреби влада збільшуватиме кількість наземного громадського транспорту. Це дозволить громадянам безперешкодно діставатися до роботи, лікарень та станцій метро. Новий розподіл тривог Уряд ухвалив ці рішення для адаптації держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак. Зокрема, в Україні запроваджують розподіл повітряних тривог за ступенем небезпеки: Жовтий рівень - оголошується під час атаки ворожих безпілотників; Червоний рівень - вводиться у разі підвищеної загрози ракетного або комбінованого удару.