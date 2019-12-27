Кабмин продлил действие проекта электронного контроля на таможне

Кабинет министров постановил продолжить проект по централизованной отправке силовикам поручений на проведение таможенного досмотра в электронном виде. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

Как отмечается, проект обеспечивает унифицированный учет поручений на проведение таможенного осмотра товаров и транспортных средств коммерческого назначения, а также позволяет избежать злоупотреблений на таможне.

"По результатам экспериментального проекта будет проведена подготовка необходимых изменений к нормативно-правовых актов, а также разработку необходимого программного обеспечения", - говорится в сообщении.

Напомним, проект запустили в октябре 2019 года. Как тогда заявили в правительстве, он должен уменьшить количество необоснованных задержек в осмотрах и коррупционную составляющую.

В ноябре к проекту присоединилась Служба безопасности Украины. В СБУ ожидают, что внедрение системы позволит отказаться от отправки правоохранителями запросов в бумажном виде к конкретному таможенному посту.

Также РБК-Украина сообщало, что в Украине запустили онлайн-калькулятор таможенной стоимости автомобилей.