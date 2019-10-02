ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине запустили пилотный проект по цифровизации таможни

Новости » Политика    02.10.2019 - 16:30
В Украине запустили пилотный проект по цифровизации таможни
Фото: Кабмин (РБК-Украина)

Проект уменьшит количество необоснованных задержек в осмотрах и уменьшит коррупционную составляющую, - Кабмин

Кабинет Министров Украины запустил пилотный проект для цифровизации направление процесса поручений о проведении таможенных осмотров товаров и транспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр правительственного портала.

Сообщается, что Кабмин создал ряд территориальных подразделений Государственной таможенной службы и ввел пилотный проект для цифровизации направление процесса поручений о проведении таможенных досмотров.

"Отныне это будет делаться в электронном виде, что уменьшит количество необоснованных задержек в осмотрах, уменьшит коррупционную составляющую и лишние затраты для бизнеса. Все можно будет отследить в режиме онлайн", - говорится в сообщении.

Напомним, Кабмин сократил количество таможен. Сообщается, что эти изменения положат начало борьбы с "феодализмом", когда каждая таможня представляет собой "отдельное княжество", а также позволят сэкономить на административных расходах.

Как сообщает РБК-Украина, Кабмин одобрил создание территориальных органов Государственной таможенной службы. Постановлением предусматривается создать таможни Гостаможслужбы и реорганизовать таможни Государственной фискальной службы путем их присоединения к новым таможням Гостаможслужбы.

Кабмин сократил количество таможен Гончарук анонсировал массовое увольнение работников таможни
Новости Украины Кабинет Министров Украинытаможня
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь