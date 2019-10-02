В Украине запустили пилотный проект по цифровизации таможни

Фото: Кабмин (РБК-Украина)

Проект уменьшит количество необоснованных задержек в осмотрах и уменьшит коррупционную составляющую, - Кабмин

Кабинет Министров Украины запустил пилотный проект для цифровизации направление процесса поручений о проведении таможенных осмотров товаров и транспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр правительственного портала.

Сообщается, что Кабмин создал ряд территориальных подразделений Государственной таможенной службы и ввел пилотный проект для цифровизации направление процесса поручений о проведении таможенных досмотров.

"Отныне это будет делаться в электронном виде, что уменьшит количество необоснованных задержек в осмотрах, уменьшит коррупционную составляющую и лишние затраты для бизнеса. Все можно будет отследить в режиме онлайн", - говорится в сообщении.

Напомним, Кабмин сократил количество таможен. Сообщается, что эти изменения положат начало борьбы с "феодализмом", когда каждая таможня представляет собой "отдельное княжество", а также позволят сэкономить на административных расходах.

Как сообщает РБК-Украина, Кабмин одобрил создание территориальных органов Государственной таможенной службы. Постановлением предусматривается создать таможни Гостаможслужбы и реорганизовать таможни Государственной фискальной службы путем их присоединения к новым таможням Гостаможслужбы.