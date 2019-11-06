СБУ и таможня запускают единую базу для контроля на границе

Иллюстративное фото (zak.sfs.gov.ua)

В СБУ заявили, что запуск единой электронной базы повысит эффективность борьбы с контрабандой

Служба безопасности Украины (СБУ) совместно таможней запускает единую электронную базу для проведения таможенного досмотра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что запуск единой электронной базы повысит эффективность борьбы с контрабандой. Силовые ведомства будут отправлять в электронном виде поручения на проведение таможенного досмотра товаров и транспортных средств.

"Первые поручения в онлайн-форме поступят именно от Службы безопасности Украины", - отметил глава СБУ Иван Баканов.

В СБУ ожидают, что внедрение системы позволит отказаться от отправки правоохранителями запросов в бумажном виде к конкретному таможенному посту.

"По такой процедуре невозможно было отследить проведения таможенного досмотра, и соответственно увеличивалось количество злоупотреблений на местах. Запуск централизованного отправки через электронную систему поручений минимизирует такие явления", - добавили в СБУ.

Напомним, в Кабинете министров анонсировали запуск системы, которая позволит снизить коррупцию на таможне. ИТ-решение обошлось государству в 1 грн.

Также РБК-Украина сообщало, что в Украине запустили онлайн-калькулятор таможенной стоимости автомобилей.