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Кабмин продлил действие проекта электронного контроля на таможне

Новости » Политика     27.12.2019 - 17:59
Кабмин продлил действие проекта электронного контроля на таможне
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Проект предусматривает унифицированный учет поручений на проведение таможенного осмотра

Кабинет министров постановил продолжить проект по централизованной отправке силовикам поручений на проведение таможенного досмотра в электронном виде. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

Как отмечается, проект обеспечивает унифицированный учет поручений на проведение таможенного осмотра товаров и транспортных средств коммерческого назначения, а также позволяет избежать злоупотреблений на таможне.

"По результатам экспериментального проекта будет проведена подготовка необходимых изменений к нормативно-правовых актов, а также разработку необходимого программного обеспечения", - говорится в сообщении.

Напомним, проект запустили в октябре 2019 года. Как тогда заявили в правительстве, он должен уменьшить количество необоснованных задержек в осмотрах и коррупционную составляющую.

В ноябре к проекту присоединилась Служба безопасности Украины. В СБУ ожидают, что внедрение системы позволит отказаться от отправки правоохранителями запросов в бумажном виде к конкретному таможенному посту.

Также РБК-Украина сообщало, что в Украине запустили онлайн-калькулятор таможенной стоимости автомобилей.

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