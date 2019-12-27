Кабмін продовжив дію проекту електронного контролю на митниці

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Проект передбачає уніфікований облік доручень на проведення митного огляду

Кабінет міністрів ухвалив продовження проекту з централізованої відправки силовикам доручень на проведення митного огляду в електронному вигляді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів.

Як зазначається, проект забезпечує уніфікований облік доручень на проведення митного огляду товарів і транспортних засобів комерційного призначення, а також дозволяє уникнути зловживань на митниці.

"За результатами експериментального проекту буде проведена підготовка необхідних змін до нормативно-правових актів, а також розроблення необхідного програмного забезпечення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, проект запустили в жовтні 2019 року. Як тоді заявили в уряді, він повинен зменшити кількість необґрунтованих затримок в оглядах і корупційну складову.

У листопаді до проекту долучилася Служба безпеки України. У СБУ чекають, що впровадження системи дозволить відмовитися від відправки правоохоронцями запитів в паперовому вигляді до конкретного митного посту.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Україні запустили онлайн-калькулятор митної вартості автомобілів.