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Кабмин продолжает финансовое давление на "зеленых" инвесторов, - TIU Canada

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Киев, Вторник 07 декабря 2021 18:23
Кабмин продолжает финансовое давление на "зеленых" инвесторов, - TIU Canada Фото: "зеленая" энергетика в Украине (renewables.dtek.com)
Автор: Наталия Гурковская

Кабинет министров Украины продолжает осуществлять финансовое давление на инвесторов в возобновляемую энергетику путем невыплаты задолженности за произведенную электроэнергию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента TIU Canada Майкла Юрковича.

По его словам, большинству компаний была выплачена полная оплата задолженности по условиям зеленых облигаций госпредприятием Гарантированный покупатель, однако они не были осуществлены в адрес компании ДТЭК.

"ДТЭК выплатили "ноль", однако вся отрасль из з трех ассоциаций, включая ЕУЕА, УВЭА и Украинская солнечная ассоциация четко заявила, что до вчерашнего вечера включительно нам не выплатили задолженность за 2021 год", - сказал Юркович.

Он отметил, что производителям ВИЭ выплатили полную сумму долга лишь за 2020 год, тогда как есть накопленная задолженность за 2021 год.

"Однако меморандум о взаимопонимании остается нарушенным, и не только в отношении ДТЭК… Иностранные инвесторы продолжают и остаются обманутыми в соответствии с их пассивами", - сказал Юркович.

Как сообщалось, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании - "ДТЭК ВИЭ". Долг составляет 3,04 млрд грн.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

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