Кабмин продолжает финансовое давление на "зеленых" инвесторов, - TIU Canada

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента TIU Canada Майкла Юрковича.

По его словам, большинству компаний была выплачена полная оплата задолженности по условиям зеленых облигаций госпредприятием Гарантированный покупатель, однако они не были осуществлены в адрес компании ДТЭК.

"ДТЭК выплатили "ноль", однако вся отрасль из з трех ассоциаций, включая ЕУЕА, УВЭА и Украинская солнечная ассоциация четко заявила, что до вчерашнего вечера включительно нам не выплатили задолженность за 2021 год", - сказал Юркович.

Он отметил, что производителям ВИЭ выплатили полную сумму долга лишь за 2020 год, тогда как есть накопленная задолженность за 2021 год.

"Однако меморандум о взаимопонимании остается нарушенным, и не только в отношении ДТЭК… Иностранные инвесторы продолжают и остаются обманутыми в соответствии с их пассивами", - сказал Юркович.