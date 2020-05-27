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Кабмин продлил запрет на экспорт противоэпидемических товаров

Новости » Коронавирус     27.05.2020 - 12:48
Кабмин продлил запрет на экспорт противоэпидемических товаров
Фото: запрет на экспорт медицинских товаров продлен (РБК-Украина)

Запрет на вывоз продлили до 1 июля

Кабинет министров до 1 июля 2019 продлил запрет на экспорт товаров противоэпидемического назначения. При этом из списка запрещенных к экспорту исключили некоторые позиции.

Соответствующее решение принято на заседании правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

Новость дополняется

Отметим, в марте с введением карантина в Украине правительство до 1 июня запретило экспорт товаров противоэпидемического назначения. В данный перечень вошли медицинские маски, защитные очки, респираторы, медицинские перчатки, лабораторные костюмы и т.д.

Напомним, в апреле Верховной раде рекомендовали усилить ответственность за экспорт противоэпидемических товаров вплоть до введения уголовного наказания.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Кабинет Министров Украиныэкспорткарантинтовары
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