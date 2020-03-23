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СБУ предупредила контрабанду медицинских халатов на более миллиона гривен

Новости » Коронавирус     23.03.2020 - 11:38
СБУ предупредила контрабанду медицинских халатов на более миллиона гривен
Иллюстративное фото (ssu.gov.ua)

Почти 40 тысяч медицинских халатов украинцы пытались вывезти в ЕС

Служба безопасности предупредила попытку незаконного вывоза из Украины масштабной партии медицинских халатов, запрещенных к экспорту из-за карантинных ограничений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что автомобиль с контрабандой направлялся в одну из стран Европейского союза, злоумышленников задержали на таможенном посту "Ягодин" Волынской таможни.

"Во время таможенного осмотра транспортного средства было обнаружено почти 40 тысяч медицинских халатов из нетканого синтетического волокна. Организаторы сделки пытались вывезти продукцию за границу, несмотря на введенные правительством ограничения из-за эпидемиологической ситуации в Украине", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, стоимость задержанной партии медицинских халатов составляет почти 42 тыс. евро (более 1,2 млн гривен).

Ранее сообщалось, что СБУ предупредила вывоз 80 тыс. респираторных масок также в одну из стран Европейского союза. Ориентировочная стоимость конфискованных респираторов составила более 3,4 млн гривен.

Напомним, по словам главы украинской таможни Максима Нефедова, в связи со вспышкой коронавируса в мире медицинские маски стали более популярным товаром для контрабанды, чем сигареты.

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