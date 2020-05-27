Кабмін продовжив заборону на експорт протиепідемічних товарів

Фото: заборону на експорт медичних товарів продовжено (РБК-Україна)

Заборону на вивезення продовжено до 1 липня

Кабінет міністрів до 1 липня 2019 продовжив заборону на експорт товарів протиепідемічного призначення. При цьому зі списку заборонених до експорту виключили деякі позиції.

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Як заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко, заборона на експорт таких товарів продовжується на місяць.

"Доповнити норми, які дозволять здійснювати експорт водонепроникних лабораторних костюмів і халатів ізоляційних медичних одноразових в разі, якщо відносяться до 1 і 5 типу захисту одягу від інфекційних агентів, що підтверджується маркуванням", - зазначив він.

Постанова була прийнята з доопрацюванням протягом одного дня.

Відзначимо, в березні з введенням карантину в Україні уряд до 1 червня заборонив експорт товарів протиепідемічного призначення. До цього переліку увійшли медичні маски, захисні окуляри, респіратори, медичні рукавички, лабораторні костюми і т.д.

Нагадаємо, в квітні Верховній раді рекомендували посилити відповідальність за експорт протиепідемічних товарів аж до введення кримінального покарання.

Посилення відповідальності було ініційовано у зв'язку з тим, що після введення заборони неодноразово фіксувалися спроби вивезення таких товарів з України, суми збитку обчислювалися мільйонами гривень.



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Автор: РБК-Україна