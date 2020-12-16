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Кабмин продлил аналоговое телевидение рядом с оккупированными Россией территориями

Автор: Александр Белоус

Аналоговое телевидение продлено до восстановления территориальной целостности Украины

Кабинет министров принял постановление "Некоторые вопросы использования радиочастотного ресурса Украины". Постановлением продлено использование радиотехнологии "Аналоговое телевизионное вещание".

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Соответствующее постановление принято на заседании правительства 16 декабря 2020 года, которое транслировалось на Youtube.

Согласно постановлению, для определенных Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания каналов вещания на территориях, граничащих с Российской Федерацией и временно оккупированными территориями, аналоговое телевидение восстанавливается на период до восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, а для каналов вещания телерадиоорганизаций местного вещания, которые не имеют лицензий на цифровое вещание, - до 31 марта 2021 года

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, процесс перехода телерадиоорганизаций на цифровой формат не закончен в связи с недостаточным финансовым обеспечением, устарелостью материально-технической базы, существенными затратами на создание качественного информационного продукта, необходимого для заполнения эфирного времени.

"Поэтому отключение аналогового сигнала приведет к усилению иностранного влияния на информационное пространство Украины", - говорится в документе.

Напомним, окончательный отказ от аналогового телевидения неоднократно переносился из-за того, что на оккупированных территориях в таком формате работают российские пропагандистские каналы.

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