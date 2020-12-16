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Кабмін продовжив аналогове телебачення поруч з окупованими Росією територіями

Автор: Олександр Білоус

Аналогове телебачення продовжене до відновлення територіальної цілісності України

Кабінет міністрі ухвалив постанову "Деякі питання використання радіочастотного ресурсу України". Постановою продовжено використання радіотехнології "Аналогове телевізійне мовлення".

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Відповідна постанова ухвалена під час засідання уряду 16 грудня 2020 року, яке транслювалося на Youtube.

Згідно з постановою, для визначених Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення каналів мовлення на територіях, що межують з Російською Федерацією та тимчасово окупованими територіями, аналогове телебачення відновлюється на період до відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, а для каналів мовлення телерадіоорганізацій місцевого мовлення, які не мають ліцензій на цифрове мовлення, - до 31 березня 2021 року.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту постанови, процес переходу телерадіоорганізацій на цифровий формат не закінчено у зв’язку з недостатнім фінансовим забезпеченням, застарілістю матеріально-технічної бази, суттєвими витратами на створення якісного інформаційного продукту, необхідного для заповнення ефірного часу.

"Тому відключення аналогового сигналу призведе до посилення іноземного впливу на інформаційний простір України", - йдеться в документі.

Нагадаємо, остаточна відмова від аналогового телебачення неодноразово переносилася через те, що на окупованих територіях в такому форматі працюють російські пропагандистські канали.

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