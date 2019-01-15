Кабмін закликав Раду на тижні розглянути 4 урядові проекти

Фото: міністри у Верховній раді (РБК-Україна)

Зокрема, депутатів просять розглянути законопроект про митний тариф

Кабінет міністрів закликає Верховну раду розглянути чотири урядові законопроекти протягом поточного пленарного тижня. Про це повідомив перший віце-прем’єр-міністр України Степан Кубів під час погоджувальної ради парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, нардепів просять розглянути законопроекти "Про митний тариф" та доступ НАЗК до реєстрів.

"Хотів би наголосити на важливості ухвалення ряду законодавчих ініціатив, які потрібно невідкладно розглянути на цьому тижні. Це медична тематика. Проект закону № 9075 "Про спрощену процедуру закладів охорони здоров’я"; законопроект № 9406; Окрім того, прохання за можливості розглянути урядовий законопроект № 7306 "Про митний тариф"", - заявив Кубів.

За його словами, також Рада має розглянути законопроект Кабміну "про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення належного доступу НАЗК до інформації, необхідної для реалізації його повноважень".

"Також в найближчі пленарні засідання розглянути урядовий законопроект №7276 щодо доступу до реєстрів", - додав він.

Нагадаємо, перший віце-спікер Верховної ради Ірина Геращенко закликала поставити на розгляд сесії у четвер, 17 січня, 7 законопроектів про статус військовополоненого.

РБК-Україна повідомляло, що Президент України Петро Порошенко закликав народних депутати розпочати наступну десяту сесію Верховної ради із внесення змін до Конституції України.