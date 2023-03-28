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Кабмин назначил заместителя Лисового, еще двоих замминистров образования уволили

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Вторник 28 марта 2023 16:28
Кабмин назначил заместителя Лисового, еще двоих замминистров образования уволили Фото: Дмитрий Завгородний (mon.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Кабинет Министров назначил Дмитрия Завгороднего заместителем министра образования и науки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение правительства.

Завгородний занимал должность генерального директора директората цифровой трансформации Минобразования.

Кроме того, правительство уволило двоих заместителей министра образования - Александра Костюченко и Алексея Шкуратова.

Также был уволен Павел Козырев с должности заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Напомним, 21 марта Кабмин назначил Оксена Лисового новым министром образования и науки.

До этого Рада отправил в отставку Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки.

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