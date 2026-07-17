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Кабмін призначив в.о. голови Нацполіції замість Вигівського

21:51 17.07.2026 Пт
1 хв
Які ще посади залишились без керівників після ротацій?
aimg Валерія Абабіна
Фото: в.о. голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе. (Віталій Носач РБК_Україна)

Кабінет Міністрів України ухвалив низку кадрових рішень - виконання обов'язків керівників трьох відомств покладено на нових людей, зокрема посаду в.о. голови Нацполіції отримав Максим Цуцкірідзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Уряд призначив Андрія Сибігу першим заступником Міністра закордонних справ України, а Євгенія Хмару - заступником Міністра оборони України.

Тимчасове виконання обов'язків Кабмін поклав на трьох посадовців:

  • Міністра закордонних справ України - на Андрія Сибігу;
  • Міністра оборони України - на Євгенія Хмару;
  • Голови Національної поліції України - на Максима Цуцкірідзе.

Однак, за словами поінформованого співрозмовника РБК-Україна, це лише тимчасове рішення. Нового голову Нацполу ще не обрали.

"Цуцкірідзе є просто тимчасово виконуючим обов'язки. Хто стане новим головою Нацполіції - визначать завтра", - сказало джерело РБК-Україна.

Нагадаємо, Верховна Рада 16 липня затвердила новий склад Кабміну на чолі з прем'єром Сергієм Корецьким. У ході ротацій Іван Вигівський став новим міністром внутрішніх справ, покинувши посаду голови Національної поліції.

Вчора джерело РБК-Україна повідомляло, що т.в.о. голови Нацполіції стане перший заступник Вигівського Максим Цуцкірідзе. Однак, за словами іншого поінформованого співрозмовника РБК-Україна, це лише тимчасове рішення - нового голову Нацполу ще не обрали.

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