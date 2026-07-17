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Кабмин назначил и. о. главы Нацполиции вместо Выговского

21:51 17.07.2026 Пт
1 мин
Какие еще должности остались без руководителей после ротаций?
aimg Валерия Абабина
Фото: и.о. главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе. (Виталий Носач РБК_Украина)

Кабинет Министров Украины принял ряд кадровых решений - исполнение обязанностей руководителей трех ведомств возложено на новых людей, в частности, должность и.о. главы Нацполиции получил Максим Цуцкиридзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабинета Министров в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Правительство назначило Андрея Сибигу первым заместителем Министра иностранных дел Украины, а Евгения Хмару – заместителем Министра обороны Украины.

Временное исполнение обязанностей Кабмин возложил на трех должностных лиц:

  • Министра иностранных дел Украины – на Андрея Сибигу;
  • Министра обороны Украины – на Евгения Хмару;
  • Главы Национальной полиции Украины - на Максима Цуцкиридзе.

Однако, по словам информированного собеседника РБК-Украина, это лишь временное решение . Нового председателя Нацпола еще не избрали.

"Цуцкиридзе является просто временно исполняющим обязанности. Кто станет новым главой Нацполиции – определят завтра ", – сказал источник РБК-Украина.

Напомним, Верховная Рада 16 июля утвердила новый состав Кабмина во главе с премьером Сергеем Корецким. В ходе ротаций Иван Выговский стал новым министром внутренних дел, покинув пост главы Национальной полиции.

Вчера источник РБК-Украина сообщал , что и.о. главы Нацполиции станет первый заместитель Выговского Максим Цуцкиридзе. Однако, по словам другого информированного собеседника РБК-Украина, это лишь временное решение – нового главу Нацпола еще не избрали.

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