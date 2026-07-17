Кабмин назначил и. о. главы Нацполиции вместо Выговского

Правительство назначило Андрея Сибигу первым заместителем Министра иностранных дел Украины, а Евгения Хмару – заместителем Министра обороны Украины.

Временное исполнение обязанностей Кабмин возложил на трех должностных лиц:

Министра иностранных дел Украины – на Андрея Сибигу;

Министра обороны Украины – на Евгения Хмару;

Главы Национальной полиции Украины - на Максима Цуцкиридзе.

Однако, по словам информированного собеседника РБК-Украина, это лишь временное решение . Нового председателя Нацпола еще не избрали.

"Цуцкиридзе является просто временно исполняющим обязанности. Кто станет новым главой Нацполиции – определят завтра ", – сказал источник РБК-Украина.