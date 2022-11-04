Кабмін призначив тимчасового очільника Мінрегіону: хто отримав посаду

"Покласти тимчасово з 4 листопада 2022 р. виконання обов’язків міністра розвитку громад та територій України на першого заступника міністра розвитку громад та територій України Лозинського Василя Мироновича", - йдеться в документі.

Що відомо про Лозинського

Василь Лозинський народився 14 лютого 1986 р. в м. Мостиська Львівської області.

Він обіймав низку посад у Львівській обласній державній адміністрації, працював у Департаменті економічного розвитку.

У 2019-2020 роках був першим заступником голови Львівської облдержадміністрації.

А вже з травня 2020 року став першим заступником міністра розвитку громад та територій України (з 3 листопада 2022 року став тимчасовим очільником відомства).

Нагадаємо, що 3 листопада Верховна рада звільнила Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій України. Після чого ця посада стала вакантною.

Натомість після цього Чернишова призначили новим очільником "Нафтогазу".

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