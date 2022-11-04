Кабмин назначил временного главу Минрегиона: кто получил должность

"Положить временно с 4 ноября 2022 г. исполнение обязанностей министра развития общин и территорий Украины на первого заместителя министра развития общин и территорий Украины Лозинского Василия Мироновича", - говорится в документе.

Что известно о Лозинском

Василий Лозинский родился 14 февраля 1986 г. в г. Мостиске Львовской области.

Он занимал ряд должностей во Львовской облгосадминистрации, работал в Департаменте экономического развития.

В 2019-2020 гг. был первым заместителем главы Львовской облгосадминистрации.

А уже с мая 2020 стал первым заместителем министра развития общин и территорий Украины (с 3 ноября 2022 стал временным главой ведомства).

Напомним, что 3 ноября Верховная рада уволила Алексея Чернышова с должности министра развития общин и территорий Украины. После чего этого эта должность стала вакантной.

Добавим, что Чернышова назначили новым главой "Нафтогаза".

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