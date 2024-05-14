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Кабмін призначив тимчасових голів Мінагрополітики та Мінінфраструктури

Фото: Василь Шкураков та Тарас Висоцький (колаж РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Кабінет міністрів України призначив тимчасових очільників Мінагрополітики та Мінінфраструктури.

Про це заявив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

Так, тимчасово покладено виконання обов’язків:

  • міністра аграрної політики та продовольства України на Висоцького Тараса Миколайовича;
  • міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України на Шкуракова Василя Олександровича.

Тарас Висоцький

У 2008 році закінчив Національний університет біоресурсів і природокористування України. Спеціальність: "Адміністративний менеджмент". Кваліфікація: магістр з менеджменту.

Трудова діяльність:

  • 2019 рік: перший заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації.
  • 2019-2021 роки: заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
  • З 2021 року: перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України.

Василь Шкураков

У 2005 році закінчив Український державний університет економіки і фінансів. Ступінь: магістр.

  • 2005-2018 роки: Міністерство фінансів України. Шлях від економіста до директора Департаменту. З 2018 року - заступник міністра.
  • 2017-2018 роки: ПрАТ "УКРГІДРОЕНЕРГО". Посада: заступник гендиректора з економіки та фінансів.
  • 2020 рік: ПрАТ "Укрфінжитло". Генеральний директор.
  • З серпня 2021 року: перший заступник міністра інфраструктури України.

Звільнення Кубракова

9 травня стало відомо, що Олександра Кубракова звільнять з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Тоді у Верховній раді з'явилася постанова про його звільнення.

До цього джерела РБК-Україна повідомили, що Верховна рада України можливість розділу Мінрегіону на два окремі відомства. Для реалізації цього плану необхідно було звільнити з посади Кубракова.

Більше про те, що відомо про Олександра Кубракова та його звільнення - читайте у матеріалі.

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