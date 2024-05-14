Кабмін призначив тимчасових голів Мінагрополітики та Мінінфраструктури

Звільнення Кубракова

9 травня стало відомо, що Олександра Кубракова звільнять з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Тоді у Верховній раді з'явилася постанова про його звільнення.

До цього джерела РБК-Україна повідомили, що Верховна рада України можливість розділу Мінрегіону на два окремі відомства. Для реалізації цього плану необхідно було звільнити з посади Кубракова.

Більше про те, що відомо про Олександра Кубракова та його звільнення - читайте у матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.