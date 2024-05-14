Кабмин назначил временных глав Минагрополитики и Мининфраструктуры

Увольнение Кубракова

9 мая стало известно, что Александра Кубракова уволят от должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины, министра развития общин, территорий и инфраструктуры. Тогда в Верховной раде появилось постановление о его увольнении.

К этому источнику сообщили, что Верховная рада Украины возможность раздела Минрегиона на два отдельных ведомства. Для реализации этого плана нужно было освободить от должности Кубракова.

Больше о том, что известно об Александре Кубракове и его увольнении - читайте в материале.

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