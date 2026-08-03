Кабмін призначив нового заступника міністра оборони: що про нього відомо

Головне завдання нового заступника

Кабінет Міністрів України 3 серпня призначив Миколу Швидкого заступником міністра оборони. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду.

За словами в.о. міністра оборони Євгена Хмари, призначення є частиною формування команди, яка має швидше реагувати на запити фронту та оперативніше перетворювати потреби військових на конкретні управлінські рішення.

Що доручили Миколі Швидкому

Як повідомив Хмара, ключовим завданням нового заступника стане посилення практичної взаємодії Міністерства оборони із Збройними силами України.

Зокрема, йдеться про координацію роботи між Міноборони, Генеральним штабом ЗСУ та Головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим.

За словами в.о. міністра, рішення оборонного відомства мають максимально відповідати реальній обстановці на фронті, потребам бойових підрозділів та завданням, які виконують Сили оборони України.

Міністерство має намір посилити зв'язок із фронтом

Хмара зазначив, що для цього потрібна постійна присутність представників міністерства у бригадах та підрозділах, які працюють безпосередньо в районах бойових дій.

За його словами, важливо мати об'єктивне уявлення про ситуацію у військах та отримувати зворотний зв'язок не лише від командування, а й безпосередньо від військовослужбовців.

"Потреби підрозділів мають швидше доходити до Міністерства. А конкретні рішення для воїнів - швидше доходити до фронту", - наголосив в.о. міністра.

Хмара також заявив, що Міністерство оборони, Головнокомандувач та Генеральний штаб мають діяти як єдина команда, керуючись спільними пріоритетами та відповідальністю перед українськими військовими.