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Кабмин назначил нового заместителя министра обороны: что о нем известно

22:28 03.08.2026 Пн
2 мин
Уже известно, чем будет заниматься новый заместитель
aimg Анастасия Никончук
Фото: Евгений Хмара (facebook.com SecurSerUkraine)

Кабинет министров назначил нового заместителя министра обороны. В ведомстве уже определили его главную задачу, которая должна ускорить принятие решений для нужд украинских военных.

Об этом заявил представитель Кабмина Тарас Мельничук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Главная задача нового заместителя

Кабинет министров Украины 3 августа назначил Николая Швыдкого заместителем министра обороны. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

По словам и.о. министра обороны Евгения Хмары, назначение является частью формирования команды, которая должна быстрее реагировать на запросы фронта и оперативнее превращать потребности военных в конкретные управленческие решения.

Что поручили Николаю Швыдкому

Как сообщил Хмара, ключевой задачей нового заместителя станет усиление практического взаимодействия Министерства обороны с Вооруженными силами Украины.

В частности, речь идет о координации работы между Минобороны, Генеральным штабом ВСУ и Главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым.

По словам и.о. министра, решения оборонного ведомства должны максимально соответствовать реальной обстановке на фронте, потребностям боевых подразделений и задачам, которые выполняют Силы обороны Украины.

Министерство намерено усилить связь с фронтом

Хмара отметил, что для этого необходимо постоянное присутствие представителей министерства в бригадах и подразделениях, работающих непосредственно в районах боевых действий.

По его словам, важно иметь объективное представление о ситуации в войсках и получать обратную связь не только от командования, но и непосредственно от военнослужащих.

"Потребности подразделений должны быстрее доходить до Министерства. А конкретные решения для воинов - быстрее доходить до фронта", - подчеркнул и.о. министра.

Хмара также заявил, что Министерство обороны, Главнокомандующий и Генеральный штаб должны действовать как единая команда, руководствуясь общими приоритетами и ответственностью перед украинскими военными.

Напоминаем, что Кабинет министров Украины временно возложил исполнение обязанностей министра обороны на генерал-майора Евгения Хмару. Соответствующее решение было принято на заседании правительства до назначения нового главы оборонного ведомства.

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