Кабмін призначив нового тимчасового очільника митниці

Так, уряд визнав такими, що втратили чинність, розпорядження про тимчасове покладення виконання обов’язків голови ДМС на В'ячеслава Демченка.

До то, Кабмін звільнив Олександра Щуцького з посади першого заступника голови митниці.

Окрім цього, уряд порушив дисциплінарне провадження стосовно заступника голови ДМС Руслана Черкасського. На час дисциплінарного провадження його відсторонено від займаної посади.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що сьогодні Кабмін звільнив керівництво Державної митної служби.

Додамо, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував звільнення керівництва митниці. Він також пов'язав обшуки у колишніх чиновників, нардепів та інших посадовців з обіцяними "весняними посадками".

До того ж, сьогодні слідчі ДБР приходили з обшуками до податкової Києва. Вони викрили виконуючу обов’язки начальника київської податкової Оксану Датій на зловживанні владою та службовим становищем.

Детальні про масові обшуки та їх фігурантів читайте у матеріалі РБК-Україна.

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