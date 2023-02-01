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Кабмин назначил нового временного главу таможни

Фото: Сергей Звягинцев (dmsu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Кабинет Министров назначил временного главу Государственной таможенной службы Украины. Им стал заместитель главы ГТС Сергей Звягинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука и министра Кабинета Министров Олега Немчинова.

Так, правительство признало утратившими силу распоряжение о временном возложении исполнения обязанностей главы ГТС на Вячеслава Демченко.

К тому же, Кабмин уволил Александра Щуцкого с должности первого заместителя главы таможни.

Кроме этого, правительство начало дисциплинарное производство в отношении заместителя главы ГТС Руслана Черкасского. На время дисциплинарного производства он отстранен от занимаемой должности.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что сегодня Кабмин уволил руководство Государственной таможенной службы.

Добавим, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал увольнение руководства таможни. Он также связал обыски у бывших чиновников, нардепов и других чиновников с обещанными "весенними посадками".

Подробные о массовых обысках и их фигурантах читайте в материале РБК-Украина.

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ГМС