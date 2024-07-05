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Кабмін призначив нових заступників Умєрова: що про них відомо

Фото: Рустем Умєров, голова Міністерства оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Кабінет міністрів України призначив Анатолія Клочка та Олександра Сергія заступниками міністра оборони Рустема Умєрова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал представника Кабінету міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Анатолій Олександрович Клочко

Клочко народився 1963 року у Харкові. 

У 1985 році закінчив навчання у Саратовському вищому військовому командно-інженерному училищі ракетних військ, у 2003 році - Національній академії оборони України. Зокрема здобув освіту в Національному університеті оборони України у 2019 році

З 1999 по 2005 рік Клочко командував ракетною бригадою армійського корпусу. З 2018 по 2020 роки очолював Центральне ракетно-артилерійське управління, а з 2020 по 2022 роки був начальником Центрального управління забезпечення засобами ураження.

З жовтня 2022 року Анатолій Клочко проходив службу у військовій частині А0515.

Сергій Олександр Петрович 

Сергій народився 1969 року на Буковині.

У 1991-му закінчив Рязанське вище військове автомобільне інженерне училище, а 1998 році - здобув кваліфікацію офіцера військового управління оперативно-тактичного рівня в Київському Інституті Сухопутних військ.

Зокрема у 2012 завершив навчання у Національному університеті оборони України.

З 2010 року він займав керівні посади в Збройних силах України (ЗСУ), відповідаючи за логістичне забезпечення армії. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Кабмін нещодавно ухвалив призначення нових очільників Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) та Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС)

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