Кабмин назначил новых заместителей Умерова: что о них известно

Анатолий Александрович Клочко

Клочко родился в 1963 году в Харькове.

В 1985 году окончил обучение в Саратовском высшем военном командно-инженерном училище ракетных войск, в 2003 году - Национальной академии обороны Украины. В частности получил образование в Национальном университете обороны Украины в 2019 году.

С 1999 по 2005 год Клочко командовал ракетной бригадой армейского корпуса. С 2018 по 2020 годы возглавлял Центральное ракетно-артиллерийское управление, а с 2020 по 2022 годы был начальником Центрального управления обеспечения средствами поражения.

С октября 2022 года Анатолий Клочко проходил службу в воинской части А0515.

Сергей Александр Петрович

Сергей родился в 1969 году на Буковине.

В 1991-м окончил Рязанское высшее военное автомобильное инженерное училище, а в 1998 году - получил квалификацию офицера военного управления оперативно-тактического уровня в Киевском Институте Сухопутных войск.

В частности в 2012 завершил обучение в Национальном университете обороны Украины.

С 2010 года он занимал руководящие должности в Вооруженных силах Украины (ВСУ), отвечая за логистическое обеспечение армии.