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Кабмин назначил новых заместителей Умерова: что о них известно

Фото: Рустем Умеров, глава Министерства обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Кабинет министров Украины назначил Анатолия Клочко и Александра Сергея заместителями министра обороны Рустема Умерова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал представителя Кабинета Министров в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Анатолий Александрович Клочко

Клочко родился в 1963 году в Харькове. 

В 1985 году окончил обучение в Саратовском высшем военном командно-инженерном училище ракетных войск, в 2003 году - Национальной академии обороны Украины. В частности получил образование в Национальном университете обороны Украины в 2019 году.

С 1999 по 2005 год Клочко командовал ракетной бригадой армейского корпуса. С 2018 по 2020 годы возглавлял Центральное ракетно-артиллерийское управление, а с 2020 по 2022 годы был начальником Центрального управления обеспечения средствами поражения.

С октября 2022 года Анатолий Клочко проходил службу в воинской части А0515.

Сергей Александр Петрович 

Сергей родился в 1969 году на Буковине.

В 1991-м окончил Рязанское высшее военное автомобильное инженерное училище, а в 1998 году - получил квалификацию офицера военного управления оперативно-тактического уровня в Киевском Институте Сухопутных войск.

В частности в 2012 завершил обучение в Национальном университете обороны Украины.

С 2010 года он занимал руководящие должности в Вооруженных силах Украины (ВСУ), отвечая за логистическое обеспечение армии. 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Кабмин недавно принял назначение новых руководителей Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)

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