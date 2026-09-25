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Кабмин назначил Конюшенко временным главой Налоговой

18:45 25.09.2026 Пт
1 мин
aimg Сергей Козачук
Кабмин назначил Конюшенко временным главой Налоговой Фото: Юрия Конюшенко был назначен первым заместителем руководителя ГНС Украины (mof.gov.ua)
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Кабмин назначил Юрия Конюшенко первым заместителем руководителя Государственной налоговой службы и временно возложил на него исполнение обязанностей главы ведомства.

Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Глава правительства уже очертил конкретные приоритеты для новоназначенного временного главы Налоговой.

Первоочередной задачей является обеспечение слаженной и бесперебойной работы ведомства. Также должностное лицо должно гарантировать выполнение планов поступлений в государственный бюджет.

Кроме того, от нового руководства ожидается усовершенствование и упрощение администрирования налогов, улучшение взаимодействия с бизнесом и ведение открытого диалога с плательщиками.

Напомним, в Украине идет обсуждение масштабных реформ в системе налогообложения.

В частности, Минфин планирует обязать ФЛП уплачивать НДС в случае превышения годового оборота в 85 тысяч евро (более 4 млн гривен).

Как пояснили в ведомстве, введение НДС для малого бизнеса связано не только с внутренними решениями, но и с евроинтеграционными обязательствами Украины.

В то же время Государственная налоговая служба предоставила разъяснения о льготах для граждан.

В частности, в случае развода и раздела общего имущества супругов платить налоги с полученной квартиры, авто или денег не нужно.

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