Кабмін призначив Камишіна членом наглядової ради "Укрзалізниці"

Олександра Камишіна призначено членом наглядової ради акціонерного товариства (АТ) "Українська залізниця". Перед цим він очолював Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кабінет міністрів України .

Зазначається, що розпорядження набирає чинності з 26 вересня 2024 року.

"Повертаюся до складу Наглядової ради "Укрзалізниці" в якості члена Наглядової ради... #ЗалізничніЗміни повертаються на правильний шлях", - написав Камишін у Twitter-акаунті.

Що відомо про Камишіна

Камишін отримав вищу освіту в Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського та в Міжнародному університеті фінансів.

Його кар'єра пов'язана з аудитом, фінансовим менеджментом та інвестиційною діяльністю. Починаючи з серпня 2021 року, Камишін працював в "Укрзалізниці", спочатку на посаді тимчасового виконувача обов'язків голови правління, а згодом був призначений на посаду тимчасового голови правління.

У період з березня 2022 по лютий 2023 року він офіційно обіймав посаду голови правління "Укрзалізниці". Після цього його призначили позаштатним радником президента, на якій він пробув 19 днів.

21 березня 2023 року Олександра Камишіна було призначено міністром промисловості стратегічних галузей. Обіймав посаду до 4 вересня 2024-го. Тоді ж його Верховна Рада проголосувала за його звільнення.