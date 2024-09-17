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Кабмин назначил Камышина членом наблюдательного совета "Укрзализныци"

Вторник 17 сентября 2024 14:15
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Кабмин назначил Камышина членом наблюдательного совета "Укрзализныци" Фото: Александр Камышин (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Сергей Пышкин

Александр Камышин назначен членом наблюдательного совета акционерного общества (АО) "Украинская железная дорога". Перед этим он возглавлял Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кабинет министров Украины.

Отмечается, что распоряжение вступает в силу с 26 сентября 2024 года.

"Возвращаюсь в состав Наблюдательного совета "Укрзализныци" в качестве члена Наблюдательного совета... #ЗалізничніЗміни возвращаются на правильный путь", - написал Камышин в Twitter-аккаунте.

Что известно о Камышине

Камышин получил высшее образование в Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского и в Международном университете финансов.

Его карьера связана с аудитом, финансовым менеджментом и инвестиционной деятельностью. Начиная с августа 2021 года, Камышин работал в "Укрзализныце", сначала в должности временно исполняющего обязанности председателя правления, а затем был назначен на должность временного председателя правления.

В период с марта 2022 по февраль 2023 года он официально занимал должность председателя правления "Укрзализныци". После этого его назначили внештатным советником президента, на которой он пробыл 19 дней.

21 марта 2023 года Александр Камышин был назначен министром промышленности стратегических отраслей. Занимал должность до 4 сентября 2024-го. Тогда же его Верховная Рада проголосовала за его увольнение.

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