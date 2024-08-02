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Кабмін прийняв рішення для покращення водопостачання у Донецькій області: про що мова

Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Кабінет міністрів затвердив постанову про спрощення дозвільних процедур та скорочення термінів реалізації проєктів з будівництва нових артезіанських свердловин у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову українського уряду Дениса Шмигаля під час засідання.

"Маємо важливе рішення на покращення водопостачання наших громад. Цього місяця були на Донеччині й багато говорили з людьми про цю проблематику. Сьогодні затверджуємо постанову про максимальне спрощення дозвільних процедур та скорочення термінів реалізації проєктів з будівництва нових артезіанських свердловин у Донецькій області", - заявив Шмигаль. 

Артезіанські свердловини

Як пояснив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, Кабмін погодив пропозицію Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів щодо реалізації експериментального проєкту з водозабезпечення у Донецькій області.

Під час воєнного стану учасники проєкту здійснюватимуть будівництво  артезіанських свердловин та свердловин інших типів без: 

  • відведення земельної ділянки; 
  • розроблення й затвердження відповідної містобудівної документації; 
  • отримання звіту про результати експертизи проектної документації на будівництво обʼєкта; 
  • отримання дозволу на виконання будівельних робіт; 
  • використання Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва; 
  • оформлення речових прав на земельні ділянки; 
  • проведення оцінки впливу на довкілля.  

Проблеми із водопостачанням у Донецьку та Донецькій області 

Суттєві проблеми з водопостачанням у жителів окупованого Донецька виникли через зупинку водогону Сіверський Донець - Донбас внаслідок бойових дій.

Для вирішення цієї проблеми загарбники протягом двох років будували новий водогін з Дону, але це не призвело до позитивних результатів. Потужностей нового водогону виявилося недостатньо, і вода в обласному центрі постачається лише за графіком.

Артезіанські свердловини, своєю чергою, часто використовуються для забезпечення населення чистою водою, особливо в районах з обмеженим доступом до води.

Як пише "Центр національного спротиву", тим часом на тимчасово окупованій частині регіону місцеві жителі почали проводити протести через проблеми з водопостачанням та відсутність питної води у населених пунктах. 

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Донецька область