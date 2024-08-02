Кабмин принял решение по улучшению водоснабжения в Донецкой области: о чем речь

Кабинет министров утвердил постановление об упрощении разрешительных процедур и сокращении сроков реализации проектов по строительству новых артезианских скважин в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского правительства Дениса Шмыгаля во время заседания.
"Есть важное решение на улучшение водоснабжения наших громад. В этом месяце были в Донецкой области и много говорили с людьми об этой проблематике. Сегодня утверждаем постановление о максимальном упрощении разрешительных процедур и сокращении сроков реализации проектов по строительству новых артезианских скважин в Донецкой области", - заявил Шмыгаль.
Как пояснил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук, Кабмин согласовал предложение Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов по реализации экспериментального проекта по водообеспечению в Донецкой области.
Во время военного положения участники проекта будут осуществлять строительство артезианских скважин и скважин других типов без:
Существенные проблемы с водоснабжением у жителей оккупированного Донецка возникли из-за остановки водопровода Северский Донец - Донбасс в результате боевых действий.
Для решения этой проблемы захватчики в течение двух лет строили новый водопровод из Дона, но это не привело к положительным результатам. Мощностей нового водопровода оказалось недостаточно, и вода в областной центр поставляется только по графику.
Артезианские скважины, в свою очередь, часто используются для обеспечения населения чистой водой, особенно в районах с ограниченным доступом к воде.
Как пишет "Центр национального сопротивления", тем временем на временно оккупированной части региона местные жители начали проводить протесты из-за проблем с водоснабжением и отсутствия питьевой воды в населенных пунктах.
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