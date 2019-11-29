Кабмин приватизировал ряд гособъектов на более 100 млн гривен

Кабинет министров Украины приватизировал 3 крупных государственных объекта общей стоимостью в 108,5 млн гривен. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на странице в Facebook.

По словам премьер-министра, на этой неделе правительство продало оптовый рынок в Броварах, "Центр сертификации строительных материалов, изделий и конструкций" и 100 процентов государственного пакета акций “АО Украина Туристическая”.

"Оптовый рынок в городе Бровары продали за 44,5 млн грн, что в 10 раз дороже стартовой цены в 4 млн грн. За 3,5 млн грн продали “Центр по сертификации строительных материалов, изделий и конструкций”. Цена продажи стартовала с 270 тыс. грн и выросла в 13 раз. За объект соревновались 10 участников торгов. Ну и наконец, 100% государственного пакета акций “АО Украина Туристическая”, который никак не могли продать предыдущие руководители Фонда госимущества", - рассказал он.

Гончарук добавил, что сейчас в Кабмине ведется работа по приватизации 415 объектов из 500, которые были недавно переданы в Фонд государственного имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров передал на приватизацию 415 государственных предприятий. В частности, на этой неделе на приватизацию передали 76 государственных предприятий. Гончарук отмечал, что в случае приватизации бюджет может получить до 6 млрд гривен.

Кроме того, Гончарук заявлял, что компанию "Центрэнерго" одной из первых отдадут на приватизацию. Правительство будет делать все возможное, чтобы компания "Центрэнерго" перешла в руки иностранного собственника.