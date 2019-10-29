Экс-глава НКРЭКУ рассказал, почему вынужден скрываться от МВД

Фото: Дмитрий Вовк (uacrisis.org)

Вовк был объявлен в розыск в августе текущего года

Экс-глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк рассказал, почему покинул Украину вместе с семьей. Об этом он говорил в эфире программы "Свобода Слова Савика Шустера" в пятницу, 25 октября.

"Причины очень простые. Я не хочу участвовать в судилище. Последние 3 года обществу, не побоюсь этого слова, “втюхивался” миф про Роттердам+. Суть его сводилась к тому, что, якобы, любой рост тарифов является коррупцией… За 2,5 года расследования НАБУ сказало, что на самом деле только часть является коррупционной. И все их доказательства уже сыпятся в суде. Понимая тот ажиотаж, который есть вокруг этой темы, я принял решение, что нужно находиться в той стране, где закон и справедливость имеют значение", - заявил Вовк.

Напомним, 8 августа 2019 года Вовк был объявлен в розыск по подозрению в злоупотреблении властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).