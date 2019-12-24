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Кабмин принял ряд кадровых решений

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Правительство назначило заместителей министров и государственных секретарей

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании принял ряд кадровых решений . Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

По данным Гончаренко, который присутствовал на закрытом заседании правительства, Кабмин сделал следующие назначения:

  • Госсекретарь Министерства развития общин и территорий Украины - Олег Войтович,
  • Заместитель министра здравоохранения - Виктор Ляшко,
  • Госсекретарь Министерства охраны здоровья'я - Инна Солодкая Инна,
  • Заместитель главы Государственной фискальной службы - Михаил Титарчук,
  • Заместитель главы Государственной таможенной службы - Роберт Зелди,
  • Глава Государственного агентства лесных ресурсов - Андрей Заблоцкий
  • Гендиректор Аграрного фонда - Евгений Влизло.

Как сообщало РБК-Украина, 11 декабря Кабинет министров назначил заместителем министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Руслана Калинина.

Напомним, правительство Украины 24 декабря проводит заседание, на котором он уже принял несколько решений.

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