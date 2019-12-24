Кабмин принял ряд кадровых решений

Правительство назначило заместителей министров и государственных секретарей
Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании принял ряд кадровых решений . Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
По данным Гончаренко, который присутствовал на закрытом заседании правительства, Кабмин сделал следующие назначения:
Как сообщало РБК-Украина, 11 декабря Кабинет министров назначил заместителем министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Руслана Калинина.
Напомним, правительство Украины 24 декабря проводит заседание, на котором он уже принял несколько решений.