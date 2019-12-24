Кабмин принял ряд кадровых решений

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании принял ряд кадровых решений . Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

По данным Гончаренко, который присутствовал на закрытом заседании правительства, Кабмин сделал следующие назначения:

Госсекретарь Министерства развития общин и территорий Украины - Олег Войтович,

Заместитель министра здравоохранения - Виктор Ляшко,

Госсекретарь Министерства охраны здоровья'я - Инна Солодкая Инна,

Заместитель главы Государственной фискальной службы - Михаил Титарчук,

Заместитель главы Государственной таможенной службы - Роберт Зелди,

Глава Государственного агентства лесных ресурсов - Андрей Заблоцкий

Гендиректор Аграрного фонда - Евгений Влизло.

Как сообщало РБК-Украина, 11 декабря Кабинет министров назначил заместителем министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Руслана Калинина.

Напомним, правительство Украины 24 декабря проводит заседание, на котором он уже принял несколько решений.