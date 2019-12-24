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Кабмин одобрил капремонт газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород"

Новости » Экономика     24.12.2019 - 14:10
Кабмин одобрил капремонт газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород"
Фото: заседание правительства (РБК-Украина)

Речь идет о кредите ЕБРР, решение о котором приняли еще в 2014 году

Кабинет министров Украины одобрил постановление для проведения капитального ремонта магистрального газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород". Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил в своем Telegram-канале.

Как отметил Гончарук, который присутствовал на закрытом для общественности заседании правительства, постановление разработано во исполнение ряда решений относительно внедрения модели анбандлінгу.

"Речь идет о передаче кредитов ЕБРР и Европейского инвестиционного банка от АО "Укртрансгаз" к ООО "Оператор ГТС Украины", - добавил он.

Напомним, в декабре 2014 года украинская правительственная делегация подписала в Брюсселе соглашение с Европейским банком реконструкции и развития на 200 млн долларов дополнительных инвестиций для модернизации украинской газотранспортной системы.

Напомним, компания ООО "Оператор ГТС Украины" начнет работу 1 января 2020 года. С 7 утра она я возьмет на себя обязанности оператора газотранспортных систем Украины как независимая, технически и финансово самостоятельная компания. 1 января должны быть подписаны физически акты, которые переведут все активы компании от группы "Нафтогаз" в Министерство финансов для МГУ.

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